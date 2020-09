Para Sergio Ruiz, el único objetivo de Las Palmas debe ser el ascenso

Sergio Ruiz fue presentado oficialmente con Las Palmas y dejó claro que lo que hay que hacer es ascender. Compareció ante los medios de comunicación y ese fue el objetivo que marcó para el club. Se mostró ambicioso y contó que el cuadro amarillo fue su primera opción.

"Cuando vienes a la Unión Deportiva, la mentalidad es intentar ascender, y eso me motiva muchísimo. Es un proyecto ganador con gente joven y con experiencia", afirmó, antes de decir que no es individualista: "Siempre pongo al equipo por delante".

"Me gusta ayudar a mi alrededor. Me gusta conducir, romper líneas, jugar siempre hacia adelante, darle continuidad al juego. Estoy bien físicamente. He entrenado por mi cuenta, aunque no es lo mismo que hacerlo con el resto del equipo. Me faltan unas semanas para ponerme al nivel del grupo, pero lo supliré con las ganas que tengo de trabajar duro", dijo.

"El entrenador me ha transmitido tranquilidad y que empiece a entrenar con ganas para, rápidamente, estar listo para competir. Desde el primer momento ha sido mi primera opción", concluyó. Pronto, podrá demostrar todo lo que dijo sobre el terreno de juego.