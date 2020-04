Para Thompson, el fútbol español tiene más técnica que el estadounidense

En unas declaraciones concedidas al diario 'AS', la jugadora del Zaragoza CFF Jaylyn Thompson quiso hablar sobre su primera experiencia en el fútbol español: "Mi experiencia viviendo en España y jugando con Zaragoza CFF durante los últimos dos meses es algo que está más allá de las palabras".

"Estuve expuesto a una cultura completamente diferente y pude aprender mucho sobre su país y sobre mí misma en el camino. Tuve la suerte de viajar, no solo con mi equipo, sino solo con algunos de mis compañeros de equipo y algunas de las vistas y experiencias que vimos y tuvimos que nunca olvidaré", comentó la estadounidense sobre la diferencia entre la cultura de su país natal y la española.

"Al llegar, no hablaba casi nada de español y no podía entender nada, así que sabía que iban a ser unas primeras semanas interesantes. Lo que me sorprendió fue lo fácil que aprendí el idioma una vez que estuviste completamente inmersa en él. A pesar de que solo estuve allí durante dos meses, hice grandes mejoras y pude entender la esencia básica de todo lo que me dijeron", exlicó sobre su adaptación.

Además, también tuvo tiempo de comparar el estilo de juego estadounidense con el español: "El estilo de juego es completamente diferente en España. Su juego es mucho más técnico y se puede decir a las jugadoras que han pasado una cantidad considerable de tiempo con el balón a sus pies. En los Estados Unidos, el juego es más físico y se basa mucho en el atletismo".

"Jugar en esos juegos y este tipo de situaciones me permitieron aprender a leer el juego de una manera diferente y jugar más rápido en diferentes situaciones. Tuve la increíble oportunidad de jugar contra grandes jugadores y esto me permitió estar listo para jugadores españoles muy técnicos y expertos", sentenció.