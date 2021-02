Para Verza, el partido contra el Linares es una final

Verza lo tiene claro: el partido contra el Linares es una final. El jugador, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento, analizó cómo llega el equipo y el contrincante a su cita. En la misma, cree que sacar los tres puntos se antojará de especial importancia.

Dijo que es "una final. Sabemos que todo lo que no sea ganar será un paso atrás. No podemos dejar escapar más puntos". Uno de los factores trascendentales para no irse con las ganas de vencer, "mantener la portería a cero", a su juicio.

Respecto al empate contra el Lorca en el derbi de la pasada jornada, explicó: "Tuvimos la oportunidad de meternos arriba. No tenemos que lamentarnos más y hay que pensar en la reválida del domingo en Linares".

El Real Murcia lleva sin ganar un encuentro desde el 17 de enero de este mismo año, cuando derrotó al Recreativo Granada fuera de casa por la mínima. El resto de contiendas hasta la actualidad se han resuelto con dos empates y tres derrotas.