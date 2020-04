Paraguay suspendió todas las divisiones inferiores

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) resolvió este miércoles suspender por lo que resta del año las competiciones de las divisiones inferiores en el país, atendiendo a las medidas preventivas ante el COVID-19, que semanas atrás motivaron el parón de la liga profesional.

Las competiciones de la APF están detenidas desde el pasado 8 de marzo tras la cuarentena decretada en comienzo hasta el 12 de abril, y que después fue extendida hasta el día 19 del mismo mes por el Ejecutivo que preside Mario Abdo Benítez.

La suspensión anunciada este miércoles por la APF afecta a las Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 23 de los 12 clubes de primera, a las formativas de la segunda y tercera divisiones, así como a las canteras del fútbol femenino, futsal, fútbol de playa y escuelas de fútbol.

La APF señala que la decisión se fundamenta en un dictamen de su Dirección Médica, que advierte de una alta prevalencia de contagio en niños y jóvenes, "que desarrollan formas leves de la enfermedad y, precisamente al pasar desapercibida, presentan mayor riesgo de ser vector de contagio".

Paraguay ha registrado hasta la pasada noche 8 muertes y 161 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 4 son de una franja de 15 a 19 años y 23, de 20 a 24 años, según datos del Ministerio de Salud.

La APF señaló que la medida "fue tomada también en atención a la alta complejidad que representará la organización de las competiciones de las divisiones formativas bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que deberán ser atendidos para un futuro retorno del fútbol a las canchas".

El organismo subraya que la prioridad se traduce en la protección de la salud y la vida de todos los involucrados en el balompié local y "en una absoluta predisposición de evitar que sus competición formen parte de la cadena de contagio".

Con anterioridad, la APF ha anunciado adelanto de recursos a los clubes asociados por derechos de televisión para hacer frente a los gastos operativos y mantener los salarios de empleadores y jugadores.

El torneo Apertura de la Primera División se detuvo tras la octava jornada, con el Libertad como líder, con 19 puntos, seguido con 15 por Olimpia, el campeón de los últimos 4 torneos.

La APF se mantiene a la espera de las decisiones en materia sanitaria del Gobierno, si bien representantes del ente apuntan a que la reanudación del fútbol se daría en un principio a puerta cerrada.