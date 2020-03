"Parece que alguien tiene que morir para que se tomen medidas"

Angelo Ogbonna ha concedido una entrevista a 'Corriere della Sera' en la que ha crticado duramente las pocas medidas que se están tomando en Inglaterra con la pandemia de coronavirus.

El zaguero del West Ham calificó de "absolutamente inaceptable" que la competición permitiera disputar el partido de la Premier League que enfrentó al equipo ante el Arsenal, cuyo entrenador, Mikel Arteta, ha dado positivo en coronavirus.

Por eso, Ogbonna comentó: "Habían jugado contra el Olympiakos y el dueño del equipo griego ya había dado positivo del virus. Parece que alguien tiene que morir para que se tomen las decisiones a tiempo".

"No se trata de un asunto futbolístico, está arraigado en la mentalidad del país. En el Reino Unido no han comprendido el riesgo que rodea a este virus, que puede propagarse en cuestión de segundos si no se toman las medidas correctas", añadió.

Además, también criticó que no se estén tomando medidas de ningún tipo con la plantilla: "No me han hecho pruebas, lo que es una prueba más de la actitud tan relajada que se está tomando aquí, por decir algo".

"Como italiano que vive en el extranjero, estoy extremadamente orgulloso de lo que está haciendo mi país. Podemos ser criticados en muchas áreas, pero creo que estamos entre los mejores del mundo en lo que respecta a la atención médica", sentenció el central de 31 años.