"Parece que hay rencor contra Van de Beek"

El Manchester United, el pasado verano, se hizo con los servicios de Donny van de Beek. El neerlandés abandonó el Ajax con destino a la Premier League, pero apenas cuenta para Solskjaer.

Paul Parker, en el 'Daily Mail', criticó al Manchester United por la falta de oportunidades que está teniendo el futbolista con el técnico noruego.

"No puedo entender por qué el United no puede llevarlo al campo. Es un desperdicio absoluto y no entiendo lo que está pasando. Su trato hace que uno se pregunte quién lo firmó realmente porque parece que hay rencor contra él", dijo en el 'Daily Mail' el ex 'red devil'.

Aseguró Parker que Van de Beek "tiene mucho talento, es trabajador, tiene una buena ética de trabajo, puede regatear alrededor del área y realizar pases inteligentes".

"Podría ganar partidos porque puede jugar en espacios reducidos. Se crió en el Ajax para hacer precisamente eso y ha tenido una mejor educación futbolística que nadie en el United", indicó Parker.

"Durante mucho tiempo me he preguntado por qué el United necesita dos centrocampistas de contención y en partidos cruciales creo que necesitan más de un mediapunta con Bruno Fernandes. No veo a Van de Beek como un reemplazo de Bruno, pueden jugar juntos, especialmente cuando Pogba está fuera porque el United carece de creatividad", sentenció.