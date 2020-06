"Parece que Zidane ya ha descartado a Bale"

Jorge Valdano quiso analizar en el programa 'El Transistor', de 'Onda Cero', la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad en Anoeta, un encuentro que estuvo cargado de polémica por las decisiones arbitrales.

"El gol anulado me parece la jugada más clara. Estorba a Courtois. Algunas son jugadas límite, pero dentro de los límites, yo habría tomado las mismas decisiones que los árbitros", señaló.

Además, se refirió a la situación de Gareth Bale en el equipo: "Zidane necesita tener a todos los jugadores muy metidos, a todos menos a Bale que parece que ya lo ha descartado. A Bale tampoco parece importarle demasiado. Los entrenadores saben cuando un jugador les pide jugar".

En cuando al partido que jugó Vinicius, declaró: "Su aporte acabó siendo decisivo. Da la sensación de que Vinicius está dando más al equipo. Rodrygo no tiene el grado de desparpajo que tiene Vinicius, aunque todo el mundo ve más talento en Rodrygo".

Finalmente, no dudó en referirse al eterno rival: "Me parece que el Barcelona, en condición de visitante, tiene dificultades para mostrarse como un equipo entero durante 90 minutos. Messi no se puede hacer cargo de La Liga, tiene que haber más cosas".