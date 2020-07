El Leganés llega a la última jornada de la Liga Santander con opciones de permanencia. Parecía imposible solo hace unas semanas, pero el cuadro dirigido por Aguirre está a un único partido de conseguir la salvación.

"Tras el Sevilla fue un varapalo muy fuerte, estuvimos golpeados, nos reseteamos y hemos conseguido buenos resultados. Parecía difícil llegar vivos, pero lo estamos", dijo el técnico mexicano.

Aseguró Aguirre que no habló con los jugadores, y es que tardó en pasar por sala de prensa. "No les he dicho nada a los jugadores porque al acabar no fui al vestuario. Tengo amigos entrañables en el Athletic. Cuando llegué al vestuario estaban desperdigados, en la ducha, pero ellos ya saben lo que pienso", aclaró.

Alabó el técnico del Leganés el papel de Guerrero y Assalé, los revulsivos y goleadores del equipo. "Han trabajado bien. Esperaré el parte médico para ver con quién cuento", explicó Aguirre, que aseguró que Rubén Pérez no estará ante el Real Madrid.

Con el primer gol, revisado en el VAR, tuvo dudas Aguirre. "La verdad es que soy muy escéptico. Pensé que estaría bien anulado. Le pregunté al cuarto árbitro y me dijo que estaba ‘ahí, ahí’. En ese momento pensé a ver si se juntan los otros y nos lo dan. Y nos lo concedieron. Desde mi posición pensé que lo iba a anular", aseveró.