Paredes contó las sensaciones de Messi en La Bombonera

La Bombonera es uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial. La casa de Boca Juniors es especial, como la calificó Leandro Paredes, que además habló de la experiencia de Messi allí.

El '10' del Barcelona jugó en La Bombonera un partido de clasificación para el Mundial de Rusia contra Perú. "Los 23 nos sentimos bien en ese estadio y hasta Leo dijo que fue increíble".

"Messi es un chico tranquilo, muy humilde. Con De Paul somos bastante caraduras. Un día agarramos el mate, le golpeamos a la puerta y lo invitamos a jugar. Desde ahí pegamos muy buena onda", confesó en 'Boca Late'.

Paredes, que se encuentra en el PSG, explicó qué siente al pisar La Bombonera. "A todos los que me preguntan les digo que se mueve, que es cierto eso que dicen. Es única, lo digo de verdad", aseveró.

"Mi señora tiene claro que mi sueño es volver a Boca, más allá de que en Europa vivamos bien. Ya me conoce y así va a ser. Sigo mirando todos los partidos aunque aquí sena de madrugadas. No quería irme en ese momento, quería seguir disfrutando del club pero tomé la decisión pensando a largo plazo y me fue bien", afirmó.