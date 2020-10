Paredes reveló la reacción de el 'Fideo' tras su vuelta a Argentina

Di María vuelve a la Selección Argentina. Tras quedarse fuera de la anterior convocatoria de Scaloni, el 'Fideo' vestirá nuevamente la elástica de la 'Albiceleste' en los partidos frente a Paraguay y Perú.

Leandro Paredes, compañero suyo en el PSG, explicó la reacción que tuvo el delantero al conocer la noticia de su vuelta. "Hablé con él en el momento que se enteró y se le notó en la cara que estaba muy feliz", dijo el centrocampista argentino en palabras recogidas por 'Sport'.

Di María se quedó sorprendentemente sin lugar en la última lista del seleccionador, algo que el futbolista del PSG no dudó en criticar duramente en su momento. "Si no estoy, es porque no me quieren convocar", declaró el 'Fideo' en su momento.

El extremo argentino es uno de los principales efectivos ofensivos en el equipo de Tuchel, en el que protagoniza un tridente de miedo junto a Mbappé y Neymar en el conjunto parisino.