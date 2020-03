Parejo explota y dice lo que muchos piensan del coronavirus

La UEFA confirmó que el partido entre el Valencia y el Atalanta de la Champions League se jugará a puerta cerrada, al igual que el Inter-Getafe de la Europa League.

El capitán del Valencia Dani Parejo ha opinado al respecto y con mucha sinceridad en su cuenta oficial de Instagram, en la que ha criticado la decisión de este organismo del fútbol.

"Mi nombre es Dani Parejo. Soy futbolista, juego en el Valencia CF y soy el capitán del equipo. Pero también soy el marido de Isa y el padre de Dani y Diego. Muchos me conocen en mi faceta de deportista, pero no tanto en la personal. Sin embargo, una y otra no pueden separarse y mucho menos en días tan complicados como los que vivimos ahora con el coronavirus, algo de lo que no puedes proteger a tus seres queridos de otra forma que no sea hacer caso a los expertos", comenzó Parejo.

El jugador del Valencia aseguró estar indignado por las medidas que se están tomando y las ha calificado de incoherentes: "Soy el primero que está preocupado por esta crisis, el primero que no quiere que haya un solo contacto más y mucho menos una víctima. Ojalá todo fuera un mal sueño. Pero no lo es. Y por eso también soy el primero que se indigna cuando ve que las medidas que se adoptan no tienen coherencia. No entiendo cómo una crisis mundial puede gestionarse en España en función de la comunidad en la que vivas".

No soy un experto ni mucho menos, pero por puro sentido común no entiendo cómo puedo pasear por Valencia con miles de personas por la calle celebrando unas Fallas que tanto a mi familia como a mí nos encantan, cómo puedo ir a recoger a un familiar al aeropuerto al que cambian cientos de vuelos del medio mundo, cómo puedo ver por televisión docenas de eventos deportivos, solidarios o culturales en los que se congregan miles de aficionados y, sin embargo, nosotros, el Valencia CF, no vamos a poder jugar delante de nuestra gente el partido más importante de la temporada. No tiene sentido. No podemos dejar que los intereses políticos o económicos primen sobre la salud de la población. Si es peligroso el partido contra el Atalanta, mucho más lo son las grandes aglomeraciones que se viven estos días en las calles por diversos motivos. Si es peligroso que la gente se junte en Mestalla, también lo es en el Parque de los Príncipes, en Anfield, en el Red Bull Arena, en el Etihad, en el Camp Nou...", sentenció un Parejo que no aprueba en absoluto que el Valencia-Atalanta vaya a jugarse a puerta cerrada.