Parejo no quiere líos: "Salir a mantener la ventaja sería un error"

El centrocampista del Villarreal Dani Parejo señaló en la rueda de prensa previa a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, que juegan este jueves en La Cerámica ante el Red Bull Salzburgo, que solo piensan en ganar y no en la renta de dos goles obtenida en Austria.

"Debemos salir a ganar y a incrementar la diferencia, sería un error pensar en salir a mantener el resultado que tenemos", apuntó el jugador, quien recordó que el Villarreal es un equipo difícil de batir, ya que tan solo han perdido tres encuentros en toda la temporada.

Pese a tener muy encarrilado el pase a los octavos de final de la Europa League, el centrocampista avisó que no hay que confiarse. "Hicimos un buen partido allí, tenemos ventaja, pero sabemos que no es definitiva. Jugamos en casa y debemos salir a ganar y no a mantener la ventaja que tenemos. Jugamos con un equipo peligroso, un rival que tiene una idea clara de juego y que tienen calidad para complicarnos", recalcó.

Parejo destacó la dificultad que tiene este año la Europa League, ya que apuntó que "hay equipos muy fuertes, es mi sensación. Creo que es una de las dos o tres más fuertes que yo recuerdo" y sobre su rival de este jueves comentó que el Salzburgo es "un equipo dinámico, con jugadores con calidad y llegada, un rival complicado. Jugamos en casa, pero sabemos de la dificultad".

Preguntado por su situación personal en su primer año en el club, el ex capitán valencianista comentó que "estoy feliz, contento desde el primer día. Lo estoy por el trato, por cómo se hacen las cosas, por cómo se trabaja. Y en los partidos, ya he dicho que nos gusta jugar y cuanto más juguemos mucho mejor. Estos partidos nos gustan a todos, por lo que más que cansancio lo que debemos tener es ilusión y ganas de llegar lo más lejos posible".