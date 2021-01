Parera pide al Mallorca que le deje salir en el mercado invernal

Miquel Parera, segundo guardameta del Mallorca, ha pedido al club que le deje marcharse en el mercado de invierno tras "haberlo dato todo por el club desde que tenía 12 años", señala el mallorquín en un mensaje hecho público este jueves en las redes sociales.

"Solo pido que me dejen seguir mi camino. He dado todo por el club desde que tenía 12 años, me he entregado al máximo y hemos conseguido cosas muy bonitas juntos", explica Parera. El portero, de 24 años, remarca que considera al Mallorca "su casa", por ello "creo que merezco salir dignamente", precisa.

Parera forma parte de la plantilla mallorquinista desde 2014 y debutó en el primer equipo en 2018 en un partido de Copa del Rey ante el Real Oviedo. Suplente habitual de Manolo Reina bajo los palos, el canterano solo ha dispuesto de minutos en los partidos de pretemporada y en la Copa del Rey.

Precisamente, jugó este miércoles ante el Fuenlabrada luciendo al brazalete de capitán. En la prórroga cometió un grave error al no despejar un balón fácil cedido por su compañero Fran Gámez. La pelota dio un bote que no esperaba y se introdujo en su portería. Fue el 1-2, y aunque el Mallorca empataría poco después por intermedio de Abdón Prats, el equipo caería eliminado en la tanda de penaltis.

Parera pediría disculpas por su fallo: "Hemos llegado a esta situación por un error mío. Pido disculpas. Son cosas que pasan en el fútbol. Lo siento por mi equipo. Asumo mi culpa", reconocía el portero balear.