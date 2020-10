Parma y Barça, en la puja por el prometedor Jankewitz

Joven promesa internacional a la vista en la agenda del Parma y del Barcelona. Su nombre es Alexandre Yankewitz y pertenece al Southampton, donde todavía no ha logrado echar abajo la puerta del primer equipo. Sus actuaciones se centran en el Sub 21 y el Sub 23.

'TuttoMercato' asegura que los italianos y los españoles están interesados en su incorporación. De hecho, los 'culés' le llevan siguiendo desde hace bastante tiempo. Con tan solo horas restantes en el mercado de fichajes, el que más le quiera deberá darse prisa.

No saldría muy caro. Debido a su corta carrera y a que todavía no ha debutado en la Premier League, sus pretendientes podrían hacerse con él por una cifra inferior al millón de euros. Lo que más podría encarecerle es su importancia en las categorías inferiores de su Selección.

Ha pasado por la Sub 17, la Sub 19 y la Sub 21 de Suiza. A nivel de clubes, también está destacando bastante y solo le queda irrumpir en el equipo sénior, con el que ya ha sido convocado tres veces. En ninguna de ellas tuvo la ocasión de salir al verde.