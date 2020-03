Parte de la AFE quiere que Aganzo desmienta el supuesto ofrecimiento a Tebas

Siguen los líos en la AFE. La crisis de la COVID-19 ocasionó un parón en el fútbol del que aún se desconoce su finalización. Y sobre todo, la realidad del balompié español cuando todo esto pase.

Atendiendo a un comunicado remitido a 'Europa Press', parte de la directiva de la AFE pide a David Aganzo, presidente de la misma, que desmienta el supuesto ofrecimiento que le habría hecho a Javier Tebas.

Muchas voces aseguran que el presidente de LaLiga recibió el "sí" de Aganzo para jugar cada 48 horas una vez que se reinicie el fútbol en España. Desde la citada asociación, entienden que se habría hecho a sus espaldas.

En un comunicado remitido a la citada agencia, firmado por el vicepresidente de AFE Jesús Barbadilla y los vocales Sergio Piña, Armando Lozano y Xavier Oliva, estos aseguran que el "prestigio de los futbolistas se ve pisoteado y cada minuto crece la indignación entre los mismos".

"No salir públicamente a desmentir la información de 'OK Diario' acrecienta la opinión de que da por válido que nos ha vendido, que no le importa la salud de los futbolistas y que miserablemente ha querido aprovechar la actual situación de pandemia para sacar provecho económico", reza el dicho comunicado.

Además, estos miembros de AFE creen que Aganzo "oculta información importante" a la mayoría de miembros "de manera unilateral": "Los aquí firmantes nos hemos distanciado y mostrado nuestra total disconformidad", agregan.