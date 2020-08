"¿Partido de paripé? Era una forma de hablar..."

El Comité concretó que el partido aplazado entre Deportivo y Fuenlabrada finalmente se disputará el próximo viernes en Riazor. Para entonces, el cuadro gallego debe reunir siete profesionales para no cometer alineación indebida en la cita. Durante la tarde del martes se desveló un audio en el que Bergantiños explicaba la situación a sus compañeros y hablaba de un supuesto "paripé" para la cita.

Por ello, el capitán del Deportivo quiso aclarar esta situación y acudió a los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para "poner en contexto" a todos y que no se malinterpreten sus palabras.

"La plantilla se siente ninguneada por el 'Caso Fuenlabrada', la gente está indignada. El club nos pide que estemos para jugar el partido y lo vamos a intentar", inició el futbolista del cuadro gallego.

"¿Lo del partido de paripé? Es una forma de hablar con los compañeros. Yo tengo mensajes de 12-14 capitanes de Segunda que no querían jugar a dos horas de que comenzase la última jornada", agregó.

Por parte del Fuenlabrada, no quiso alimentar polémicas y se mostró tranquilo ante la posibilidad de que el equipo madrileño utilice el audio en su contra.

"No he hablado con nadie del Fuenlabrada sobre el partido. No hay problema si van a la Fiscalía con ese audio, tengo la conciencia tranquila, sé el contexto de ese audio", finalizó Bergantiños.