"Pasé dos o tres años luchando contra mi cabeza"

Carlos Tévez llegó a tener un pie fuera el pasado mercado de traspasos. Con las elecciones, se desconocía el papel que podría tener el delantero en el nuevo proyecto.

Solo unos meses más tarde ha quedado claro que su puesto es el de bandera del equipo, como ha vuelto a demostrar con el decisivo gol que le dio la Superliga.

"Es una de las emociones más grandes que tuve en el fútbol. Lo luchamos, peleamos hasta el final, fuimos un digno rival. Fue lo que hicimos", comentó ante las cámaras de televisión al terminar el partido.

Al 'Apache' le costó encontrar algunas de las palabras con las que expresar su satisfacción: "Este título es como el primero. Tengo no sé cuántos, pero éste es como el primero. Como el primero con Boca".

El delantero no ha tenido unos años sencillos y lo reconoció. "Fueron dos o tres años de lucha contra mi cabeza. Siempre me mantuve trabajando, tratando de salir de ese pozo, se me hizo muy difícil salir", finalizó.