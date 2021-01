"Paso a la historia del club como uno de los grandes ídolos del club"

Felipe Melo llegó a Palmeiras en la temporada 2016-17 procedente del Inter para dar las últimas pinceladas a una gran carrera iniciada en la 2000-01, cuando militaba en Flamengo. Ahora, el jugador de 37 años ha logrado con el 'Verdao' el que podría ser su último gran título como futbolista.

"Me convertí en el capitán con mucho trabajo, mucha humildad. Este sábado pasé a la historia, a un selecto grupo de campeones de la Libertadores", dijo en su Instagram el mediocentro, que no dudó en mostrar su felicidad.

"Me preguntaron si me sentía como un ídolo y dije que sentía lo que hace la afición, como toda esta plantilla. Entro así en la historia del club de una vez por todas, como uno de los grandes ídolos", añadió.

También mandó un mensaje a sus críticos: "Dijeron que era imposible volver. Incluso hicieron una encuesta sobre si volvía (a jugar por la lesión). En dos meses era imposible hacerlo, pero yo sigo al Dios de lo imposible. Gracias a Dios, me estoy sintiendo en plenitud. Muy feliz. Es una sensación de gran alegría".

Por último, reconoció que su amor por Palmeiras no es desde siempre, pero si para el resto de sus días. "Yo no nací palmeirense. Nunca me propuse esconderme. Pero me hice palmeirense y me voy a morir palmeirense", sentenció.