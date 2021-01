"Paso miedo, pero mantengo la ilusión de volver a jugar"

La vida de Virginia Torrecilla dio un giro de 180 grados en 2020. A la jugadora del Atlético de Madrid y de la Selección Española le diagnosticaron un tumor, por lo que su día a día cambió por completo y comenzó el partido más importante y difícil de su carrera.

Sin embargo, la futbolista pasó por los micrófonos de 'Radio MARCA' y solo mostró positividad y optimismo en una situación tan complicada como extrema. Dejó claro que el proceso es difícil, pero que la esperanza es lo último que se debe perder.

"Mentiría si dijese que no he pasado miedo y que no lo paso. Tienes que afrontar una enfermedad que no sabes cómo va a salir. Siempre hay peligro de volver a recaer, pero hay que asumirlo y vivir para adelante", explicó.

Además, no dudó en recalcar sus ganas de vivir. "Cuando me dijeron que tenía un tumor y que no podía jugar más al fútbol, dije que no me importaba. Quería que me salvaran la vida, porque es lo prioritario", dijo.

También reconoció el cariño que ha recibido desde entonces por los aficionados y no olvidó el gesto que tuvo Diego Costa con ella en una dedicatoria. Asumió que se le "cayeron las lágrimas" y alabó la labor del club 'colchonero', del que dijo que se ha volcado al 100% con ella.

Por último, manifestó que se ve de vuelta en un campo de fútbol: "Lo hablé con mi doctora. Quieren venir a verme debutar. Es poner fe y querer, y yo quiero volver a jugar al fútbol. No tengo dudas de que volveré y cuando salga al campo lloraré".