"Passarella me echó a la mierd*"

Fernando Gamboa criticó con dureza a Daniel Passarella después de que el segundo entrenase al primero en River. Ahora, el ex jugador cargó contra el que fuese su mentor.

"De River me fui gracias a mi amigo Passarell, que me echó a la mierd*. Lo digo con claridad porque la gente pregunta. No me fui, me fui porque me dijeron que me tenía que ir", confesó en 'TNT Sports'.

Gamboa aseguró no ser rencoroso, pero no quedaron ahí sus palabras. "Passarella le hizo daño a River antes de ser presidente. Me fui de river porque Passarella quiso que me fuese sin ningún significado deportivo", añadió.

"Después de firmar el contrato me lleva a la casa con él, con el representante. Me mostró la casa, nos sentamos, me miró y me dijo: 'Mira, para el lunes te tienes que cortar el pelo'. Si me lo decían antes, yo me pelaba. Volví a mi casa con una tristeza terrible y mi esposa me preguntó qué me pasaba. Tenía el pelo largo, se apiadó de mí y me lo tuve que cortar. Parecía Cristóbal Colón", sentenció.