Pastore rechazaría a Gallardo y a Riquelme

Javier Pastore aún no sabe lo que va a hacer, pero sí tiene claro que no iría a los dos grandes de Argentina. El futbolista de la Roma rehusaría las ofertas que le hagan desde River Plate y Boca Juniors.

"Pueden pasar dos cosas: que te llame Gallardo o Riquelme, que para mí, en mi posición, cuando yo era joven, eran ídolos. Seguramente puede ser muy difícil responder rápido, pero seguramente diría que no", dijo el futbolista en la página web de Talleres de Córdoba.

Pastore sí quiere volver a Argentina y lo quiere hacer con Talleres. "Tendría que pensar, pero si tengo que ser sincero, a mí me gustaría terminar estos dos años aquí en la Roma y si tengo que volver a Argentina, sería en Talleres primero que todo, no volvería a otro club", aseguró.

Otro de los mercados que le han propuesto a Pastore a lo largo de los años ha sido el de China, si bien el jugador de la Roma nunca ha aceptado ninguna proposición del país asiático.

"A China hace cuatro años ya que todos los años tengo ofertas para ir. Pero no me ha interesado ninguna. Cuando estaba en París tenía 27 años todavía y a mi me gusta competir, jugar la Champions, sentir estos campeonatos me llena", sentenció.