Giovanni Cervone pasó por los micrófonos de 'Radio Kiss Kiss' y habló sobre la actuación de Pau López en el choque con el Nápoles que la Roma perdió por cero goles a dos.

El ex jugador de la Roma o del Genoa no dudó en criticar duramente al meta español. "Pau López no es un portero, los porteros son otra cosa. Desde hace un año me callo, pero ahora he dicho basta", afirmó.

Para Cervone, Pau López fue el causante de los dos goles del Nápoles. "El problema no se resolverá hasta que llegue otro portero. He escuchado que gusta Meret y él sí que es un buen guardameta y la solución perfecta", continuó.

En esta temporada, Pau López suma 28 partidos y ha encajado un total de 30 goles.