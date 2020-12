Pau Torres cree que sería mejor no jugar ante el Qarabag

El defensa del Villarreal Pau Torres apuntó este miércoles que, debido al calendario y la situación de su grupo de la Europa League, sería mejor la suspensión definitiva del partido que este jueves les tenía que haber enfrentado al Qarabag y que se ha aplazado por los casos de COVID-19 que afectan al rival.

"Estamos a la espera y no sabemos qué decidirá la UEFA, pero la verdad es que por situación y calendario, sería mejor no jugar. Pero de tener que jugarlo, la verdad es que lo afrontaríamos como un partido para seguir compitiendo", dijo Pau Torres respecto al partido, en el que deportivamente no hay nada en juego.

"Pensamos que no se va a jugar por las fechas y por la situación del grupo, hemos hecho el trabajo y ahora nos centramos en el partido con el Betis", agregó al respecto el defensa villarrealense.

Reconoció que aplazar este partido les permite pensar en el Betis ante un encuentro "complicado" al que recordó que llegan tras tres empates y en el que quieren volver a ganar. "Lo bueno -de no jugar este jueves- es que nos permite tener una semana limpia, algo que hace tiempo que no teníamos", indicó.

"Del Betis sabemos que es un rival complicado, ellos tienen mucha calidad arriba y que quiere la posesión. El equipo está mentalizado con la idea de volver a ganar, por lo que vamos con esa idea y con ese objetivo, aunque ganar fuera de casa no es nada fácil", comentó sobre el equipo del chileno Manuel Pellegrini.

De su situación personal, Pau Torres dijo estar "muy tranquilo". "Tengo contrato con el Villarreal, estoy contento por estar en mi pueblo, estoy muy feliz y lo que quiero es seguir trabajando y creciendo en mi club, ya que me queda mucho por mejorar y queda mucho tiempo por delante", dijo al ser preguntado por el interés de otros clubes.

También aseguró que pese a jugar casi todos los minutos en Liga no acusa el cansancio porque es joven y quiere jugar cada partido y añadió que ha descansado en Europa, lo que le ha ido "bien", aunque recordó que siempre trabaja "para poder estar en el equipo".

En opinión de Pau Torres, si siguen en la misma línea defensiva y mantienen la portería a cero es "más fácil sumar resultados" y aunque reconoció que ofensivamente no han tenido éxito en los últimos partidos, restó importancia a esta circunstancia.

"Es verdad que no tuvimos tantas ocasiones, pero no recuerdo que el Madrid y la Real Sociedad tuvieran muchas. Con el Elche vimos a un equipo que vino a encerrarse y lo hizo muy bien. Nos costó generar peligro, por lo que debemos centrarnos en mejorar para superar a los equipos que vengan a encerrarse en casa. Pero preocupados no estamos", concluyó.