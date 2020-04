Pau Torres, feliz tras ser elegido en el once histórico del club

Pau Torres, defensa internacional del Villarreal, afirmó este viernes que la situación vivida por la pandemia del coronavirus nos va a hacer a "todos mejores" y añadió que ahora "vamos a valorar mucho más las cosas y a nuestra gente". Además, el jugador fue seleccionado por la afición de la entidad castellonense en el once histórico del club de su ciudad.

Pau Torres es uno de los once futbolistas seleccionados por la afición para integrar el equipo ideal de la historia del club junto a jugadores que han pasado o están en la entidad como Santi Cazorla, Juan Román Riquelme o Diego Forlán.

"Quiero agradecer a los aficionados que me hayan valorado, pero me quedan muchos años por delante en los que voy a poner mucho empeño para poder estar ahí algún día y ser merecedor de que me consideren entre los mejores", agregó el jugador. de 23 años.

El defensa villarrealense agregó que el confinamiento va bien "dentro de lo que cabe". Aunque está solo en casa porque en su familia hay algún integrante de riesgo y por ello pensaron que era mejor que se quedara solo.

"Tengo una rutina, por la mañana entreno, hago la comida con las pautas que me manda el club, estoy estudiando idiomas, escuchando mucha música y viendo series", resumió el jugador su dinámica cotidiana.

"Este tiempo nos hace ver que somos un país solidario que está haciendo todo lo posible para que salgamos de esta. Creo que tras esto todos seremos mejores. Nos ha hecho salir de nuestra zona de confort y vamos a valorar mucho más las cosas y a nuestra gente", concluyó el futbolista internacional.