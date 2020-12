Paul Pogba: ¿futbolista sobresaliente o sobrevalorado?

La afición del Manchester United está que trina, y no es para menos. Las declaraciones de Mino Raiola, en las que anunciaba que la relación entre Paul Pogba y los 'red devils' está "acabada", han caído como una bomba en Old Trafford. De la noche a la mañana, se han sucedido las críticas en contra del francés por su falta de compromiso con el club en el que debutó como profesional y en el que milita desde 2016 tras su paso por la Juventus, así como por su escaso rendimiento.

Pero, ¿hasta qué punto es cierto que el centrocampista galo está sobrevalorado, como aseguran voces autorizadas como Jamie Carragher? Hemos recurrido a la analítica avanzada de ProFootballDB para tratar de obtener una respuesta. Y ésta, a buen seguro, no le gustará al ex capitán del Liverpool. Datos en mano, resulta imposible no considerar a Pogba entre los mejores futbolistas en numerosos apartados no solo de la Premier League, sino de las cinco grandes ligas de Europa.

Es cierto que su ELO (81) ha bajado casi diez puntos en los últimos dos años, pero eso puede explicarse, entre otras cosas, por el mal momento general que atraviesa el Manchester United desde la jubilación de Sir Alex Ferguson, en general, y el adiós de José Mourinho, en particular. Junto a Georgino Wijnaldum, es el centrocampista con mayor ELO potencial del campeonato inglés (89) a pesar de que el neerlandés posee un valor de 86 actualmente. El francés ha demostrado una gran resiliencia a lo largo de su carrera.

También se encuentra entre los mejores asistentes del torneo (0,3) pese a no dar un gran número de pases clave (0,3) cada 90 minutos de juego. Tampoco completa demasiados pases progresivos (3,6) aun ocupando la posición que ocupa en el sistema de juego de Ole Gunnar Solskjaer, pero no es en la distribución donde brilla especialmente Paul Pogba, sino en el uno contra uno; en los duelos, sean del tipo que sean.

Únicamente Tanguy Ndombele (14,6) y Giovani Lo Celso (14,6), ambos futbolistas del líder, el Tottenham, han ganado más duelos que el campeón del mundo esta temporada (13,8) si ajustamos sus métricas a partidos completos. Se le dan especialmente bien los ofensivos (17,5), aunque no ha logrado superar todavía a Eberechi Eze, del Crystal Palace (17,8). En cuanto a los defensivos, se encuentra en el 'top 10' de la Premier (9).

Que el futuro inmediato de Pogba pase por Old Trafford seguirá siendo un misterio, al menos durante unos meses más. Silo él, su representante y su entorno saben a ciencia cierta qué pasa por su cabeza y cuáles son sus planes de futuro. Pero lo que nadie puede poner en duda, por mucha antipatía que le tenga, es que, si los grandes clubes de Europa han estado atentos a los datos, el francés tendrá prestigiosas 'novias' esperándole a las puertas del 'Teatro de los Sueños'.