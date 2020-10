Paulista asumió su error en el penalti ante el Villarreal

El Villarreal venció al Valencia (2-1) gracias a los goles de Paco Alcácer y Dani Parejo. Gabriel Paulista derribó a Alfonso Pedraza antes de que se cumplieran los primeros cinco minutos de partido, lo que propició el primero del 'submarino amarillo'.

Tras el partido, el central 'che' hizo autocrítica en los micrófonos de 'Movistar LaLiga': "No tengo claro si me resbalo o no, pero me tiré al suelo. Un central no puede tirarse al suelo".

"Es un error que no puedo cometer. Hay muchas cosas que mejorar y tenemos que ganar el próximo partido para poner al Valencia donde se merece", agregó Gabriel Paulista después del pitido final.

Además, sobre Dani Parejo, aseveró: "Él sabe lo que pasó en este club, una historia muy bonita. Nosotros también le respetamos mucho. Ahora está en el otro lado y tenía que defender a su equipo, pero por dentro seguro que está dolido un poco".

"Enhorabuena a Dani, un buen amigo y una gran persona. Me ayudó mucho cuando llegué. Un capitán impresionante", añadió el central del Valencia.