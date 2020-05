Paulista, sobre el Atalanta-Valencia: "Deberíamos haber dicho que no"

El jugador del Valencia Gabriel Paulista ofreció unas declaraciones a 'Esporte Interativo' en las que pudo hablar de su gran deseo como jugador profesional. El brasileño espera seguir muchos más años en Mestalla.

"Estoy muy feliz en el Valencia. Es una ciudad increíble y tengo el cariño de la afición. Además, el vestuario me tiene un gran respeto. No pienso en salir de aquí y espero que el Valencia me llame para renovar", comentó el zaguero.

Además, explicó sobre su postura sobre la crisis sanitaria: "Yo sabía que iba a recibir muchas críticas. En ningún momento dije que no iba a jugar. Quise decir que el dinero no lo es todo. Yo respeto todas las decisiones y también entiendo a los clubes. Tengo contrato y jugaré. Soy un empleado de una empresa y tengo que trabajar. Respetamos la baja de salario que nos ha hecho el club. Yo no reclamé nada, incluso fue poco lo que nos descontaron".

El zaguero también se refirió al partido de Champions que disputó el Valencia ante el Atalanta, en Milán: "Deberíamos de haber hecho como el Getafe y haber dicho que no viajábamos a Italia".

"Espero tener el pasaporte antes de que termine la temporada. Mi objetivo es jugar la Eurocopa con España. Yo he leído entrevistas de Luis Enrique y me animan a seguir trabajando", sentenció Paulista.