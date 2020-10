Paunovic, de villano a héroe en el Reading

El Reading va directo a la Premier League. El equipo inglés lleva cuatro victorias en cuatro jornadas en el Championship, lo que le coloca como colíder con 12 puntos. Además, su entrenador Paunovic fue elegido como técnico del mes después de que la afición no lo acogiese de la mejor manera tras su fichaje.

Al técnico, que llevó a Serbia Sub 20 a ganar un Mundial, no le fue fácil desde su llegada. Los seguidores no tenían muchas esperanzas en él y las casas de apuestan ponían al Reading entre los candidatos al descenso.

Sin embargo, Paunovic ha roto todos los esquemas en Inglaterra, debiéndole mucho a la figura de Radomir Antic. "Él me empujó a ser profesional", reconoció el técnico serbio en declaraciones recogidas para 'Sky Sports'.

Paunovic sabía a donde llegaba, pero sabía o que tenía que hacer para conseguir el éxito en Inglaterra: "Cuando llegué a este club, dije que los jugadores son lo primero, estoy aquí para trabajar con ellos".

El Reading, desde su descenso en 2013, no ha vuelto a la Premier League. Sin embargo, bajo las órdebes de Paunovic se vislumbra un año ilusionante para el equipo con la esperanza real de llegar a la máxima categoría del fútbol inglés.