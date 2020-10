Paunovic triunfa en el Championship 'gracias' al Cholo

Hay equipos que marcan. El Atlético es uno de ellos. Que se lo pregunten si no a Veljko Paunovic.

El ex jugador 'colchonero' pasó por 'Sky Sports' y habló, entre otros, de Simeone, una figura que fue clave para Paunovic, ahora técnico del Reading inglés.

Simeone, recordó Paunovic, le dio muy buenos consejos. "Me influyó mucho y me quedé muy impresionado con su pasión por el juego. En su última temporada en el Atlético, compartimos habitación en varios momentos y él ya se estaba preparando para entrenar. Anotaba todas las sesiones y luego las discutía conmigo. Me apasionaba entrenar, pero no a su nivel. Tenía 26 o 27 años en ese momento y él tenía alrededor de 35. Ya se estaba preparando", echó la vista atrás.

"Luego nos encontramos en España, en un evento. Me invitó a ver su modo de entrenamiento y me dio un consejo que es uno de los mejores que he recibido. Me dijo: 'Pauno, todo empieza y acaba con el jugador'. Se trata de cómo llegas a los futbolistas y qué impacto tienes sobre ellos", reveló.

De momento, a Paunovic le va bien en el Championship. Pese a que la afición no estaba muy entusiasmada con que él fuera el entrenador del Reading, lo cierto es que el ex del Atlético fue elegido entrenador del mes y el equipo es colíder.