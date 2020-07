Pedraza dice adiós al Betis: "¡Nos vemos pronto!"

El internacional con 'la Rojita' Pedraza, finalmente, no seguirá en las filas. Él mismo lo ha confirmado con un mensaje muy sentido por Twitter, donde ha querido mostrar su agradecimiento al club.

La temporada ha sido dura para Pedraza, que no ha podido coger regularidad en el once para mostrar su mejor versión. El Betis no abonará los diez millones de la opción de compra que había acordado por él con el Villarreal.

"Aunque unas molestias me impidieron hacerlo sobre el verde, como hubiera querido, se terminó definitivamente la temporada. Ha sido un año diferente y difícil para todos, pero personalmente me ha servido para aprender y mejorar en todos los sentidos", destacó positivamente el carrilero zurdo.

Por otro lado, Pedraza se lamentó por "no haber podido llevar al Betis más arriba" en una temporada repleta de altibajos para el equipo verdiblanco.

"Me duele no haber podido llevar al Real Betis Balompié más arriba. Estoy seguro de que este club acabará consiguiendo lo que se proponga, porque lo merece y porque tiene una afición top. ¡Nos vemos pronto! Musho Betis", concluyó.