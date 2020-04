Pedraza lo dejó claro: "Mi intención es quedarme"

Pedraza ya lo dejó caer en el pasado, pero, en esta ocasión, fue cristalino. Quiere que el Betis le compre. Actualmente, está cedido por el Villarreal y ha formado parte de 12 partidos de los que ha sido titular en nueve, pero cree que su futuro es verdiblanco. Lo dijo en 'Scientific Nutrition'.

"Sevilla es una ciudad espectacular y, además, estoy cerca de casa. Soy muy familiar y estoy cerca de ellos. Jugar en el Benito Villamarín es una locura. Cada vez que juego aquí, se me ponen los pelos de punta por su afición. No he visto ningún campo que lo viva así. Mi intención es quedarme", afirmó.

Eso sí, también especificó que no se tratará de lo que él decida: "Pero no depende de mí. Depende de otro club". Sus propietarios serán los que tendrán que negociar con la entidad del Benito Villamarín si es que la directiva andaluza quiere que permanezca.

Con contrato hasta 2021 en el Villarreal, no hay otra vía que la de pagar un traspaso. Su valor de mercado es de 6,5 millones de euros, así que esa es la cifra que el Betis tendrá que invertir en él si quiere cumplir su deseo de quedarse. Por ahora, no han trascendido contactos.