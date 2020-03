Pedraza quiere demostrar al Betis que puede quedase

Apenas ha jugado 12 partidos, nueve de ellos como titular, en parte por su aparatosa lesión del pasado mes de diciembre, que le tuvo tres meses fuera de los terrenos de juego. Y cuando lo hizo, fue justo antes del parón.

Pedraza tiene, por tanto, ganas de reivindicarse, y eso solo puede hacerlo si la Liga se reanuda. "Llevo mucho tiempo sin jugar y quiero demostrar que puedo quedarme", dijo el aún jugador del Villarreal, en una entrevista concedida al diario 'AS'.

"Tengo mucha confianza y esperanzas de que el Betis apueste por mí, estoy muy a gusto en el club y la ciudad. No he tenido mucho protagonismo por culpa de las lesiones, pero el Betis es un gran club, con una afición que creo que me quiere mucho. Lo noto en las redes sociales", añadió.

Aseguró intentar no obsesionarse con su futuro. "No pienso en la próxima temporada. Para mí, ahora mismo sólo existen estos once encuentros que quedan de LaLiga y tengo que demostrar que, si no me puedo quedar en el Betis, puedo jugar en cualquier otro sitio", explicó.

Pedraza llegó en verano procedente del Villarreal, en una cesión con opción de compra, la cual fue fijada en 10 millones, aunque podría subir a 14 en función de las variables.

Comenzó el curso como titular, pero entre Álex Moreno y una serie de inoportunas lesiones le sacaron del once. Fue precisamente sustituyendo a este cuando reapareció, en la visita del Madrid al Villamarín, en la victoria por 2-1 de los verdiblancos.