Pedri cree en la remontada: "90 minutos dan para mucho"

Pedro González 'Pedri', centrocampista del Barcelona, manifestó tras la derrota de su equipo (2-0) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, en el campo del Sevilla, que la remontada es posible, ya que queda todavía una vuelta que disputar en territorio azulgrana.

El joven futbolista aseguró que que "quedan 90 minutos" en la vuelta y en los que "da tiempo para mucho", por lo que cree "que hay todavía opciones" de remontada.

Pedri comentó, en declaraciones a 'DAZN', que los sevillistas "tenían superioridad por el medio" y el Barcelona no pudo "contrarrestarlo", pero insistió en que "todavía queda la vuelta y se puede estar en la final".

"El primer gol nos ha comido un poco la cabeza y no hemos sabido llevarlo. Tuvimos oportunidades, hay un penalti que no sé si empiezan a agarrar dentro o fuera a (Jordi) Alba. Tuvimos mala suerte porque hubo ocasiones, pero no marcamos", lamentó el futbolista tinerfeño.