"¿Pedri? De lo que más me gusta es su tranquilidad y humildad en el campo"

La lista de convocados de la Selección Española para sus partidos de clasificación al Mundial de Catar ya es oficial. Bastantes novedades y muchas sorpresas colmaron la expedición, en la que otros futbolistas de mucha importancia regresaron al plantel. Luis Enrique analizó sus elecciones en rueda de prensa.

"Pedri está en la lista a través del seguimiento que hacemos de todos los jugadores. Hemos visto que tiene las condiciones ideales para jugar en el medio campo. Con la claridad y la calidad necesarias para poder hacerlo tanto en ataque como en defensa, ya desde hace algún tiempo hemos apreciado todas sus capacidades. De las cosas que más me gustan son la tranquilidad y la humildad que tiene en el terreno de juego. Y una cosa a valorar y a destacar es el equilibrio que tiene entre su faceta ofensiva y defensiva, básica en cualquier sistema", comenzó explicando.

Le preguntaron además por la sorpresa en la lista, Robert Sánchez: "Hay dos informes. El primero es el más completo y, a partir de ahí, vienen los informes de seguimiento, pero ya sabiendo que el primero es positivo. Es un portero que aparece en la Premier League, pero hemos recabado información de años anteriores. Es muy interesante, tiene mucha proyección y estamos encantados con él".

Respecto a crear una posible 'cultura de cantera' en la Selección, afirmó: "La verdad es que no tengo esa idea. Le pido perdón a Luis de la Fuente, que siempre le quito jugadores (risas). Siempre ha habido hilo directo entre las inferiores y la Absoluta y ese es cada vez más claro y es importante por el trabajo de los seleccionadores inferiores. Me beneficio de su trabajo y de la calidad de los jugadores, me da igual sus edades, tenemos jugadores con 18, con 20... nosotros nos ceñimos únicamente al rendimiento.

"Mentiría si dijera que estoy intentando hacer una cantera. En las inferiores, sí que buscan ese objetivo y tienen esa capacidad, pero el mío es ceñirme al rendimiento y creo que algo positivo es que cualquier jugador ahora mismo de las inferiores sabe que hay una relación directa entre sus categorías y la Absoluta", continuó.

"Es evidente que tratamos cada caso de manera individual. En los dos casos, es cierto, Eric no está jugando mucho, pero no es debido a una situación deportiva, sino profesional, un riesgo que él decidió correr. Es cierto que no está en forma, pero tenemos una confianza ciega en Eric, estamos convencidos de que va a ser importante en el presente de la Selección", explicó sobre la baja de Kepa y la presencia de Eric García

Acerca de las posibles carencias del equipo en la zona del lateral izquierdo, comentó: "Tenemos muchas bajas en esa posición, he dudado hasta el final... pero creo que adaptaremos a algún jugador de las otras líneas, ya sea a través de cambio de posición o de sistema".

"Mi mensaje es para todos los seleccionables lesionados. Desearles que se recuperen y que estén en condiciones. Será su rendimiento el que dirima si tienen posibilidades de llegar a la Selección o no. Sobre Ronald Koeman, no sé qué decir, sus resultados están siendo mucho mejores, lo que siempre es destacable es su utilización de jugadores de cantera, jóvenes, y todo lo que sea poner jugadores de categoría y nivel me parece muy bien, pero, al final, se les juzga por los resultados", contestó tras preguntarle por Ansu Fati.

Sobre la intención de Ramos de seguir siendo internacional, bromeó y explicó: "Creo que escuchásteis mal: dijo 2026. Sergio es el primero que sabe que es una cosa muy difícil porque nadie lo ha hecho antes. No sé si estaré en el 2026 aquí, pero seguro que el que esté estará en cantado de contar con él".

Acerca de si le influyó la cercanía en el tiempo de la final de la Copa del Rey, dejó claro que no le influye nada y que lo que tiene en cuenta es el rendimiento de los jugadores que pueden ser seleccionados. "Con todos los respetos", matizó para especificar que no era un 'palo' a la Copa.

"Es positivo que conozca tanto a Jordi. Él sabe de qué pie cojeo, que no cojeo de ninguno ahora. Nadie duda de su nivel y, como le sucede a cualquiera que juegue en su posición, tendrá que cumplir una serie de requisitos para los que está capacitado. ¿Robert Sánchez? Se parece muchísimo a Robert Sánchez", dijo sobre el regreso de Alba y acerca de a quién se parece Robert Sánchez.

"Lo mejor que puede hacer un ser humano es centrarse en el presente. Sergio tiene partidos importantes con su club. Yo, el primero, debemos centrarnos en el presente y no ir más allá porque el futuro es incierto. Vive el momento y disfruta de lo que tienes", respondió respecto a la intención de Ramos de continuar en la Selección.

"¿Que si Unai Simón es el portero titular? No, no tengo portero titular. Los titulares son David de Gea, Unai Simón y Robert Sánchez", especificó sobre sus preferencias bajo palos.

"Es otra cosa en la que no me fijo. No intento agradar o compensar que vayan más jugadores de uno u otro club. No sé ni de qué club vienen más. ¿De cuál?", entonces, le dijo la periodista que del Barça, a lo que apostilló: "Del Barça, pues muy bien".

¿Y qué posición le preocupa más de cara a la Eurocopa? "Es cierto que hay algunas posiciones que me ocupan, que no preocupan, más que otras. Posiciones como el centro del campo tienen muchos jugadores y otras no, me lo quedo para mí y para mi 'staff'. He tenido siempre confianza en los que he convocado, ha habido bastantes variables y va a seguir habiéndolas. Soy optimista con el papel que le toca a esta actual Selección Española: intentar llegar lo más alto posible. El mensaje es claro: necesitamos ganar todos los partidos y ese es el objetivo".

"Tengo bastantes jugadores que pueden cambiar de posición. Canales, Oyarzabal, Dani Olmo, Pedri, Bryan Gil, Marcos Llorente, Pedro Porro, Jordi Alba, Gayà... muchos que pueden jugar en diferentes posicione benefician y ayudan, aunque es cierto que la mayoría está seleccionada para jugar en su posición. Eso es lo que buscaremos", añadió.

Se ha hablado mucho sobre que Pedri se parece a Iniesta. ¿Qué cree Luis Enrique? "Lo mejor es que Pedri se siga pareciendo a Pedri, que es una versión lo suficientemente importante como para ser titular en su club y entrar en la Selección. Sobre el señor Iniesta... son palabras mayores. Él se fija, aprenderá muchas cosas si se fija, pero Pedri tiene que parecerse a Pedri".