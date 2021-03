Pedri espera el estreno en 'la Roja' y Jordi Alba, su reaparición

España tiene los próximos 25, 28 y 31 de marzo tres compromisos internacionales correspondientes a la clasificación para el Mundial de Catar. Serán contra Grecia, Georgia y Kosovo, respectivamente.

Luis Enrique, seleccionador de 'la Roja', dará la lista de convocados para dicha fecha el próximo lunes 15 de marzo, al igual que Luis de la Fuente, que hará lo mismo con una Sub 21 de la cual ya cuenta con una prelista.

En esta convocatoria podrían entrar dos nombres que no estuvieron en la última. Uno es un viejo conocido para la Selección, mientras que para el otro sería su estreno.

Ambos son futbolistas del FC Barcelona y se llaman Pedri y Jordi Alba. El tinerfeño, que ya militó con la Sub 21, entraría por primera vez en esta citación. Su rendimiento en el cuadro 'culé' no está pasando desapercibido y no sería de extrañar que recibiese la llamada.

La duda llega con el lateral. 'Lucho' parece que en su época como técnico del conjunto azulgrana tuvo sus más y sus menos con el futbolista, algo que provocó que le costase entrar en las listas de convocados con 'la Roja'. Sin embargo, Luis Enrique lleva por bandera la meritocracia y Jordi Alba está siendo de los mejores jugadores de su equipo en las últimas fechas.

Cuando el asturiano se estrenó en su actual cargo, tardó hasta dos convocatorias en llamar al de Hospitalet, pero finalmente en noviembre de 2018 lo citó. El 15 de marzo se saldrá de dudas y se conocerán que futbolistas defenderán la elástica de España ante Grecia, Georgia y Kosovo.