Pedri está listo para convencer a Setién: "Quiero llegar ahí e impresionar"

Pedri es la última perla del Barcelona. En cuanto el club azulgrana se dio cuenta de la calidad que atesoraba el chico en cada una de sus actuaciones con Las Palmas, se hizo con sus servicios y le dejó allí cedido para que completara la temporada. Llegada a su fin, se unirá a Messi, Suárez y compañía para intentar convencer a Setién.

De ahí que concediera una entrevista al diario 'Sport' en la que hizo una declaración de intenciones clara: "Quiero llegar ahí e impresionar. Intentaré hacerlo lo mejor posible para quedarme. Si por mí fuera, empezaríamos a entrenar mañana mismo. Mi sueño es triunfar en el Barça y quiero decir ‘aquí estoy yo. Quiero jugar en el Barça y no solo en pretemporada’. Trabajaré como el que más pero sin perder la naturalidad".

"Creo que encajo bien en el Barça porque me gusta el juego de asociación. Me identifico con el descaro, intentando siempre el uno contra uno. Desequilibrar es importante porque después se encuentran muchos espacios. De chiquitito me enseñaron que con esfuerzo se consigue todo. Lo daré todo y después que pase lo que tenga que pasar", añadió.

No tuvo reparos en hablar sobre posibles cesiones: "Lo primordial es jugar. Han llegado algunas propuestas muy interesantes de clubes de primer nivel en Alemania. Están insistiendo por mí y el Barça está al corriente. Estos clubes creen que allí puedo ser importante y coger experiencia".

Entre unirse al filial o irse a préstamo, lo tiene claro: "Espero que el Barça B suba porque un año en Segunda viene bien para formarse cuando eres joven, como he hecho yo este año la UD Las Palmas. Pero yo lo que quiero es jugar y triunfar en el Barça, y entiendo que si el club no me ve todavía preparado lo mejor es marcharme cedido".

¿Y cómo se vería en mitad de un 'Clásico'? Se vería las caras con el eterno rival... "En todos los partidos disfruto, pero un 'Clásico', que lo ve todo el mundo -y al fin y al cabo esto no deja de ser un espectáculo para la gente-, tiene que ser lo más bonito que hay".

También afirmó que le pondrá las cosas fáciles a Quique Setién. Le da igual dónde situarse sobre el terreno de juego siempre y cuando ayude al equipo aunque tenga sus preferencias: "Yo juego donde diga el entrenador. Lo importante es jugar, pero admito que por dentro me veo más cómodo".

Ya hay otros jóvenes que están ganando protagonismo como Ansu Fati o Riqui Puig: "No me asusta para nada. Todo lo contrario, creo que es algo bonito que la afición se ilusione con jugadores jóvenes que tienen ganas de comerse el mundo. Estoy convencido de que los jóvenes vamos a responder. Ves jugar a Riqui, a Ansu... son un espectáculo y ya lo han demostrado esta temporada. Tienen muchísima calidad y sería increíble poder crecer en el Barça a su lado".

Al ser preguntado sobre en qué tiene que mejorar, respondió: "En todo. Tengo muchos años de fútbol por delante -espero-, así que todavía debo aprender infinidad de cosas. Donde estoy más focalizado es en la finalización de las jugadas. En muchas ocasiones busco un último pase y acabo perdiendo el balón en vez de acabar la jugada".

Más de uno le ha comparado con Iniesta por su toque de balón y, en efecto, es un espejo en el que se mira: "Siempre me fijaba en Iniesta y ahora lo hago mucho en De Jong. Me encanta como juega y tanto a él como a Busquets me hace especial ilusión conocerles. Sergio es muy listo y siempre está bien colocado".