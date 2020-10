Pedri se ofrece para el 'Clásico': "No me temblaría el pulso"

Pedri vive en un sueño desde que desembarcó en el Barça. Cree que puede aportar mucho al equipo y espera tener la oportunidad para demostrarlo.

El mediapunta charló con 'Mundo Deportivo'. El primer Barcelona-Real Madrid de la 2020-21 está a la vuelta de la esquina. Le encataría estar presente.

"No me temblaría el pulso por jugar el 'Clásico'. Sería un partido más, haría lo mismo que en los demás. Me imagino como si estuviera en el campo, jugando con mi padre y mi hermano. Eso es lo mejor que puede pasar para dejar los nervios fuera y jugar como sé", señaló.

Auguró un choque duro. "Imagino un partido reñido, como casi todos los 'Clásicos'. Creo que nos vamos a merecer la victoria porque saldremos a comernos el campo", vaticinó.

La decisión final se la deja a Koeman. "Espero que tenga la oportunidad de jugar un partido tan importante y hacerlo lo mejor posible. Trabajaré para que el míster pueda ponerme", continuó.

Pedri está viviendo al máximo la experiencia. No todos los días uno comparte vestuario con Leo Messi: "Cuando llegué me dijo, 'bievenido, disfruta de todo esto", dijo recientemente a 'Sport'. Y eso es exactamente lo que está haciendo.