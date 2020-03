Pedro alegó a una mala traducción su anuncio de que dejaría el Chelsea

Pedro Rodríguez anunció este jueves que se irá del Chelsea al término de su contrato en verano. O eso creíamos. Pero parece ser que no es así. El atacante canario realizó unas declaraciones a la web de los 'bleus' para alegar que hubo una mala traducción en sus palabras que confundió el mensaje.

"He visto muchos mensajes de los aficionados del Chelsea diciéndome adiós y agradeciéndome por el tiempo que pasé aquí, lo cual agradezco, pero me gustaría decirles a todos que simplemente que mi contrato actual está llegando a su fin, pero todavía tengo que hablar con el club", arguyó.

Así que lo que quería decir Pedro es únicamente que su contrato "acaba en junio". "Pero aún no he hablado con el club sobre si se renovará o no y si continuaré", insistió.

Igualmente, el ex del Barça negó "haber firmado con otro club". 'Yo pertenezco al Chelsea. Tengo un contrato. Mi deseo es poder quedarme aquí, pero obviamente no sabemos lo que sucederá. Tengo que hablar con el club y veremos qué pasa", zanjó.