Pedro, Dani Olmo, Rodri y Bellerín, protagonistas del fin de semana

Pedro Rodríguez, que reapareció después de un mes, Dani Olmo, que fue decisivo para su equipo, Rodri, de penalti, y Héctor Bellerín reivindicaron con goles su relevancia en sus respectivos equipos de las distintas ligas europeas.

Dos delanteros, un centrocampista de contención y un defensa vieron puerta este fin de semana. Pedro en la Roma de la Serie A italiana, Dani Olmo con el RB Leipzig en la Bundesliga y Rodri, del Manchester City y Héctor Bellerín, del Arsenal, ambos en la Premier.

Pedro Rodríguez regresó con gol. Tras casi un mes lesionado volvió a los terrenos de juego. Volvió con la Roma, regresó a la Serie A en el 'duelo español' del fin de semana.

El ex jugador del Barcelona y Chelsea, saltó al campo a un cuarto de hora del final en el puesto del francés Jordan Veretout con el partido encarrilado. Pedro sentenció el encuentro con un buen tanto a pase del bosnio Edin Dzeko en el tiempo añadido.

Dani Olmo marcó uno de los goles del RB Leipzig ante el Augsburgo y fue decisivo en un triunfo que mantiene en la puja a su equipo por el liderato de la Bundesliga al que se aferra el Bayern Múnich.

Rodri marcó de penalti para el Manchester City. No es habitual que el centrocampista anote desde los once metros pero la falta de acierto en los últimos partidos en este especialidad invitaron al español a probar suerte. Acertó.

Héctor Bellerín también vio puerta. Redondeó la goleada del Arsenal contra el Leeds United que reanimó al conjunto londinense, negado con el triunfo en las últimas jornadas. Aprovechó un pase de su paisano Dani Ceballos para anotar.

En Inglaterra, además del tanto de Bellerín, que jugó el partido completo ante el Leeds y compartió titularidad con Ceballos, que fue sustituido en el último minuto por Rob Holding, Pablo Marí estuvo en el banquillo aunque no tuvo minutos.

En el Leeds no hubo español alguno en el equipo titular. Kiko Casilla y Pablo Hernández fueron reservas y no jugaron. Diego Llorente y Rodrigo Moreno, lesionados, no fueron convocados.

Rodri, el único español titular en el Manchester City de su compatriota Pep Guardiola, marcó uno de los tres tantos de su equipo al Tottenham. El centrocampista anotó de penalti. No tirará muchos más. Guardiola elogió el arrojo de su jugador para asumir la responsabilidad pero no se mostró satisfecho por la ejecución.

Rodri jugó el encuentro completo mientras Eric García, que no tuvo minutos, y Ferrán Torres, que sustituyó a Ilkay Gundogan en el 69', fueron suplentes. En el Tottenham Sergio Reguilón, lesionado, sigue de baja.

Thiago Alcánara empezó en el banquillo del Liverpool pero tuvo que saltar al campo al cuarto de hora de partido por la lesión de James Milner. Adrián San Miguel fue suplente en los reds que perdieron contra el Leicester de Ayoze Pérez que fue reserva aunque saltó al campo en el minuto 74 por Marc Albrighton. En el último minuto se lesionó y fue cambiado por Nampalys Mendy.

Vicente Guaita encajó tres goles con el Crystal Palace ante el Burnley. Robert Sánchez fue el portero del Brighton, que empató con el Aston Villa. No encajó ningún gol.

Oriol Romeu disputó el partido completo con el Southampton que perdió contra el Wolverhampton que tuvo de inicio a Adama Traore que jugó los noventa minutos y a Jonny, que fue sustituido por Fernando Marcal a un cuarto de hora del final.

David de Gea defendió la portería del Manchester United que empató contra el West Bromwich Albion. Encajó un gol.

En Alemania, Angeliño, que jugó todo el partido y Dani Olmo, que resultó decisivo, fueron titulares. El atacante fue sustituido a un cuarto de hora del final por Marcel Sabitzer. Josep Martínez fue el meta suplente del RB Leipzig y no jugó ante el Augsburgo.

Mateu Morey fue suplente en el Borussia Dortmund que recibió al Hoffenheim. No jugó. También Omar Mascarell fue reserva con el Schalke 04 que visitó al Union Berlin. No saltó al campo Jorge Meré jugó el partido completo con el Köln que perdió ante el Eintracht de Frankfurt.

En Italia, duelo español en el Olímpico entre la Roma y el Udinese. Ganó el conjunto romano con un gol de Pedro Rodríguez, en el añadido. Jugó un cuarto de hora el ex jugador del Barcelona que volvía tras una lesión. Sustituyó a Jordan Veretout.

De inicio, Pau López y Gonzalo Villar que disputaron el partido completo, y Borja Mayoral, que fue sustituido por Edin Dzeko en el 68'. En el banquillo además de Pedro estuvo Carles Pérez que no jugó.

En el cuadro visitante Gerard Deulofeu, que jugó todos los minutos, y Fernando Llorente, cambiado por Stefano Okaka a la hora de partido, salieron de inicio.

Fabián Ruiz, que empezó de suplente con el Nápoles, jugó la última media hora tras sustituir a Matteo Politano en el triunfo contra la Juventus con Álvaro Morata durante todo el encuentro.

Samu Castillejo fue reserva con el Milan, que perdió con el Spezia. Jugó los últimos diez minutos en el puesto del turco Hakan Çalhanoglu. Brahim Díaz, lesionado, no fue convocado.

Iago Falqué fue titular con el Benevento que empató en Bolonia, fue cambiado en el 70' por Marco Sau.

Jose Callejón fue el único español que jugó con la Fiorentina derrotado ante la Sampdoria. Disputó los últimos diez minutos tras sustituir al argentino Germán Pezzella pero comenzó como suplente igual que Tofol Montiel y Borja Valero, que no jugaron.

Luis Alberto y Patric fueron titulares con la Lazio, que visitó al Inter.

En Francia, Ander Herrera, Pablo Sarabia y Sergio Rico fueron suplentes con el Paris Saint-Germain, que ganó al Niza. Herrera sustituyó a Moise Kean en el 83'. Cinco minutos antes entró al campo Sarabia que ocupó el lugar de Layvin Kurzawa.

Cesc Fàbregas jugó los treinta y cinco minutos del final. Sustituyó a Aurelian Tchouameni en el empate contra el Lorient.

Pedro Chirivella disputó todo el encuentro con el Nantes que se reencontró con el triunfo en el partido ante el Angers.

Pol Lirola fue titular con el Olympique de Marsella mientras Álvaro, lesionado, fue baja en la visita a Burdeos para medirse al Girondins.

En Portugal, Pepelu jugó el encuentro completo con el Vitoria Guimaraes, que cayó en su campo con el Rio Ave.

Toni Martínez fue suplente mientras Iván Marcano fue baja por lesión con el Oporto, que perdió con el Boavista. No saltó al campo.

Abel Ruiz fue titular con el Sporting de Braga que visitó al Santa Clara aunque fue cambiado por Andraz Sporar a falta de veinte minutos. Álex Grimaldo salió de inicio con el Benfica que visitó al Moreirense.