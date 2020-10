Pedro Delvalle admitió contactos con el América

A pesar de que todavía no ha concluido el Apertura MX, el América ya tiene varios nombres en su agenda. Uno de ellos es el centrocampista Pedro Delvalle.

El paraguayo, que milita en Guaireña, es objetivo de las 'águilas'. De hecho, el jugador admitió contactos con los 'azulcremas' en 'ESPN'.

"Yo no hablé con nadie, pero la gente que me representa me informó de que hay conversaciones. Ahora sólo me queda estar tranquilo, estar concentrado y esperar a ver qué sucede con este tema", empezó diciendo el futbolista.

Por último, Delvalle no ocultó que le gustaría jugar en el América. "Para mí sería un sueño hecho realidad llegar, es uno de los más grandes del continente y muchos paraguayos fueron para allá", concluyó.