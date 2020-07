Pedro Díaz retrasa su renovación, pero no alarma al Sporting

El centrocampista del Sporting Pedro Díaz aplaza a final de la temporada la negociación para una ampliación de su contrato y considera el interés de algún club extranjero como "un plus y la confirmación de estar haciendo bien el trabajo".

Pedro Díaz es una de las escasas notas positivas de la presente temporada para el Sporting, ya que el joven canterano entró con fuerza en el equipo asentándose en el centro del campo en el que formó pareja con Javi Fuego y especialmente con Cristian Salvador, ganándose la confianza de Djukic.

El jugador se perdió varios partidos por lesión, circunstancia que lamentó el técnico, ya que le considera una pieza fundamental en el juego del equipo hasta el punto que desplazó de la titularidad a otro canterano, como Nacho Méndez, que estaba teniendo mayor protagonismo.

Pedro Díaz rechaza que la temporada haya sido un fracaso, aunque reconoce que "no salieron las cosas como se quería", y señala "la falta de suerte de cara al gol" como el principal motivo para la pobre clasificación del equipo a la vez que destaca que personalmente aprendió muchas cosas.

"No me gusta hacer balance de la temporada cuando esta aún no ha finalizado, quedan tres partidos importantes y cuando acaben ya se mirará", indicó el centrocampista rojiblanco, que espera "seguir aprendiendo de los veteranos y seguir sumando experiencia".

Para Díaz "la Segunda está muy igualada y es difícil sumar siempre fuera de casa" y resalta que no solo al Sporting le cuesta ganar tres partidos seguidos, dado que "le pasa a todos los equipos".

El sportinguista rechaza falta de ambición en Albacete al sostener que "se compitió bien, pero no hubo suerte de cara al gol".

"La confianza de Djukic es la que me hizo dar el cambio y estar más tranquilo en el campo", afirmó Díaz, que reconoce tener algunas molestias físicas pero ha estado trabajando duro con el preparador físico "para estar al cien por cien y disponible para el entrenador".

En el entrenamiento de Molinero y Pablo Pérez, que no se ejercitaron tras recibir sendos golpes en la cabeza en el partido de Albacete, participaron con aparente normalidad en la sesión y todo hace indicar que estarán a disposición del entrenador para el encuentro del lunes, ante un Málaga que llega a El Molinón jugándose la permanencia en Segunda.