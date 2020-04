Pedro Emanuel habló sobre su despido: "No fue una decisión lógica"

A principios de temporada, el cambio en la dirección del Almería propició que Pedro Emanuel se marchara para dejar paso a Guti. El técnico, que actualmente trabaja en el Al Ain, no entiende por qué. Lo explicó en una entrevista con el diario 'AS' en la que argumentó sus razones.

"Creo que sorprendió a toda la gente. Son decisiones que tengo que aceptar y respetar porque la misma puerta por la que entro en algo en la vida es la misma por la que salgo. Eso hago en todos los sitios y clubs donde voy. Por eso, respeto y acepto la decisión. Yo me quedo donde me quieren", comenzó.

"Ha sido la salida en la que menos he entendido el porqué. No puedes decir que es por los resultados al estar en ascenso directo, es inexplicable. No hubo una explicación lógica. Si me quieres decir que ha sido una decisión de quien manda, es lógico que sí", añadió.

Le afectó bastante: "Me quedé muy triste por el club y por los jugadores porque teníamos una relación muy, muy buena. Les enseñé mucho, pero fue muy corto porque pienso que todo aquello que era lo mejor estaba por llegar y no pudimos concretarlo juntos".

Eso sí, les deseó lo mejor a los 'indálicos': "Me quedo con que es un club fantástico, con personas fantásticas, un grupo de chicos muy unido y una ciudad que me encantó. Con los aficionados, igual. Es lógico que, cuando todo corre bien y vas a ganar, es todo muy bonito, pero siempre he sentido un cariño enorme de todos".