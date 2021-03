Pedro Léon pidió prudencia ante un Villarreal "peligroso"

El centrocampista del Eibar Pedro León ha declarado este viernes que el Villarreal, conjunto al que reciben este próximo domingo en Ipurua, será un rival "peligroso", a pesar de que se encuentre en una "racha negativa".

"Es un equipo que está llamado a luchar por Europa y que necesita sumar para luchar por este objetivo", señaló Pedro León a los medios del club.

Pese a ello, el Eibar "no tiene miedo" al club castellonense, que tiene un viaje largo a Kiev "y no va a estar tan descansado como si no jugasen".

El jugador murciano opina que la derrota del pasado fin de semana en el Carranza contra el Cádiz, que les ha metido en puestos de descenso que no ocupaban desde la cuarta jornada, no les va a pasar factura, ya que eran conscientes desde hace ya tres o cuatro jornadas del hecho de que el Eibar se había metido en una "dinámica", en la que iban a tener que "sufrir" hasta el final de temporada y ya están mentalizados para ello.

"Quedan 12 finales, 12 partidos para competir a muerte e intentar sacarlo con el máximo de puntos posible. Esta dinámica negativa hay que cortarla de raíz con una victoria y esa victoria no llega, Para todos tanto mentalmente, como para seguir compitiendo, necesitamos una victoria y esperamos que sea esta semana en casa", opinó el mediocentro de Mula.

Pedro León estimó que el hecho de estar en descenso o un "punto arriba o abajo", no les tiene que condicionar, ya que después de 15 partidos en los que sólo han logrado un triunfo, la mentalidad es salir en lo que resta de Liga a sacar el "mayor número de puntos posible" y cree que el Eibar está "capacitado" para ello".

Opinó que el vestuario "está fuerte" y que sabe perfectamente dónde están y que van a ser "12 partidos a muerte" y el equipo está "preparado" para afrontar este reto.