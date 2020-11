Pedro Porro valora seguir más tiempo en el Sporting de Portugal

Hay decisiones que te cambian la vida, y Pedro Porro (Don Benito, Badajoz, 1999) parece haber acertado. Inicio espectacular con el Sporting de Portugal, en el que asegura, en una entrevista con 'EFE', que vive su mejor momento. Cuestión de "confianza". Destaca el trabajo del técnico Rubén Amorim, que tiene al club primero en Liga.

Desde la concentración de la Selección Española Sub 21 en Marbella, el carrilero y lateral derecho atiende a 'EFE' en una distendida charla virtual en la que pondera el buen ambiente que se vive en el combinado dirigido por Luis de la Fuente y comenta el popular juego de un tenis de mesa con balón que domina.

Pregunta: Veo que se le da muy bien el tenis de mesa con balón… ¿Qué tal por Marbella?

Respuesta: La verdad es que genial, siempre que vengo con la Selección estoy muy contento. La verdad es que tenemos el juego ese de mesa… (risas), que cada vez que vamos al gimnasio lo usamos para activarnos. Empezamos a jugar de broma y al final estamos sacando provecho de ello, nos hemos picado (risas). Quien pierde paga algo, pero como ahora no podemos salir a ningún lado, nos pegamos un par de collejas y fuera (risas).

P: Buen partido del equipo contra Islas Feroe en cuanto a juego, pero volvió a faltar el gol. ¿Cómo lo vio usted?

R: El partido se ve desde ese punto de vista, pero si en la primera parte llegan a entrar ocasiones que fueron claras por nuestra parte y se abre el marcador, el resultado hubiese sido más abultado. Pero el equipo estuvo bien, tres puntos más que queremos redondear ganando a Israel el martes e irnos con buen sabor de boca a marzo.

P: A Luis de la Fuente le gustan los laterales ofensivos como usted. ¿Qué le transmite el seleccionador?

R: Que esté como en mi club. Es un sistema diferente, pero él sabe que yo puedo jugar de ‘4’ o de ‘5’, al fin y al cabo, me encuentro muy a gusto con mis compañeros y eso se nota. El partido contra Islas Feroe allí salí un ratito y luego en casa contra Kazajistán… me encuentro muy a gusto. Cada vez que dice mi nombre para venir, es una alegría enorme.

P: La temporada anterior en el Valladolid fue complicada, pero estas llamadas con la Selección Española Sub 21 que llegan por su gran nivel en el Sporting de Portugal. Qué buena decisión tomó, ¿no?

R: Yo siempre digo que en el fútbol tienes que tener la cabeza bien asentada y que todo fluya. Me hablaron de ir al Sporting, que es un gran club, un grande de Portugal y no me lo pensé dos veces. Además, el sistema, jugando de cinco, ese juego me encanta. Se está viendo que he empezado bien y esperemos seguir así durante la temporada porque me está abriendo muchas puertas como la de la Selección, que el año pasado vine al principio, pero luego me caí cuando dejé de jugar. Fue un año malo, pero el fútbol es así.

P: ¿Vive su mejor momento?

R: Se podía decir que sí. Siento la misma confianza que en Girona, y allí tenía una confianza grandísima; se ve en el campo. Cada vez que pasen los partidos, tendré más confianza. Venía de no jugar y el paso de los partidos me está dando una confianza enorme.

P: Carrilero con Rubén Amorim, ¿desde el primer momento sabía que iba a jugar en esa posición o tenía alguna reticencia por si le pasaba lo mismo que en el Valladolid?

R: No, porque desde que acabó la temporada, cambié el chip. Estaba bajo de la intensidad que yo siempre doy y esperé a que empezara la temporada. El míster me ha dado una confianza enorme. El equipo está con una confianza enorme. Contra el Vitoria Guimaraes, que es un gran club, llegar y ganar 0-4… el Sporting está con una gran confianza.

P: ¿Tiene la sensación de que os estaban esperando tras ganar 4-0 al Tondela? Con un gran gol suyo, por cierto.

R: Es un punto de inflexión y ahora hay que pararse a pensar qué hemos hecho mal. Nosotros vamos partido a partido. Tenemos copa el siguiente lunes y vamos a seguir así. El equipo está con una confianza enorme y así se está viendo.

P: Un Sporting que está a gran nivel, pero todo empezó con muchos casos de coronavirus que obligaron a aplazar un partido. Cómo cambian las cosas con los resultados…

R: Sí, cuando empezamos la temporada hubo esa desgracia, pero es algo normal por cómo está la cosa. Pero con el paso de los partidos se ha ido acomodando todo a lo que teníamos pensado y así vamos a seguir.

P: ¿Qué tiene Rubén Amorím? Gran irrupción la suya.

R: El míster se ve que trabaja muchísimo, que le da muchas vueltas a las cosas y ahí se ve el gran entrenador que es. Lo poco que llevo con él, veo que es muy trabajador y a mí me ha dado una confianza enorme desde que llegué. No es fácil salir a otra Liga y tener otro nivel de juego tras un año y poco que no jugaba de ‘5’. Poco a poco me he encontrado mejor y ha sido gracias a la confianza del club, compañeros y del club; sin ellos no estaría al nivel que estoy ahora, y siento que estoy a un nivel muy alto. Siempre vas a tener partidos malos, pero quiero seguir en esta línea.

P: Usted fue cedido por el Manchester City dos temporadas al Sporting, pero con opción de compra. ¿Piensa en quedarse ya?

R: La verdad que por ahora no tengo ninguna queja. Voy a seguir aquí hasta que terminen los dos años y luego ya veremos, nunca se sabe.

P: Hay un hombre de moda en Portugal con el que usted, además, tiene una gran relación. Pedro Gonçalves ‘Pote’ y sus siete goles en siete partidos. ¿Qué nos puede decir de él?

R: Es un gran jugador, eso se nota y ahí están los números. Pero también detrás de eso está el trabajo que tenemos nosotros tanto en defensa como en ataque; somos un grupo compacto y por eso viene todo lo que viene. Está claro que es un gran jugador y va a sonar más su nombre, pero él es un jugador que va partido a partido, como todos, y vamos todos de la mano.

P: ¿Cómo es jugar con el uruguayo Coates?

R: ‘Seba’ para mí ha sido una pieza fundamental para mí. Desde que llegué me ha tratado genial y todo lo que he necesitado, dentro y fuera del campo, me lo ha dado. Me está dando mucha confianza y así se ve. Es un profesional como la copa de un pino y estoy muy agradecido a él.

P: ¿Le ha sorprendido algo de la Liga de Portugal?

R: Me ha sorprendido para bien porque no pensaba yo que iba a ser tan física, que hay que correr mucho (risas). Me costó un poco porque venía sin jugar. Todos los partidos son muy difíciles porque hay equipos que defienden muy bien y siendo un equipo grande te ponen las cosas difíciles.