Pedrosa explicó la ruta a seguir para lograr el ascenso

El lateral izquierdo del Espanyol Adrià Pedrosa afirmó este martes después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que si el equipo juega "como contra el Girona cada partido" el objetivo de subir de categoría lo cumplirán.

El futbolista destacó el buen trabajo del bloque en el último compromiso. "A nadie le gusta perder, pero con la labor y la entrega del equipo era muy complicado que perdiéramos. Jugando así es muy complicado que se escapen los tres puntos en cada partido", reflexionó el catalán.

Cuestionado por su próximo rival, el Rayo Vallecano, Pedrosa confesó que el Espanyol intentará aprovechar el desgaste físico del cuadro madrileño tras jugar en la Copa del Rey: "Ya sabíamos que esta semana iban a disputar un partido e intentaremos hacerles daño con el cansancio. Debemos salir a por todas".

En el plano personal, Pedrosa comentó que se siente satisfecho por su papel en el Espanyol. "Intento demostrar cada día al técnico que puedo ser titular, pero no me conformo porque siempre debo estar al máximo. Me siento un futbolista importante y lo que quiero hacer es ayudar al bloque a conseguir el objetivo", comentó.

El canterano, por último, recordó que la temporada "se va a hacer bastante larga" y subrayó en la fortaleza anímica del bloque blanquiazul. "Estamos muy unidos, con las ganas de sacar cada partido adelante. Debemos ir a vencer e ir pasando cada semana", apostilló.