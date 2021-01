"Peleé durante años para tener a Kanté en mi equipo y, de repente, lo tengo aquí"

Thomas Tuchel rascó un punto en su primer partido como entrenador del Chelsea. Los 'blues' empataron 0-0 ante los Wolves. Tras el partido, el nuevo técnico del conjunto inglés quiso explicar cómo fue su llegada al equipo y valoró a algunos de sus jugadores.

"Lo divertido es que llegas a un equipo en mitad de temporada y ya conoces a Kai Havertz, Timo Werner y Toni Rüdiger. Y peleé durante años para tener a N´Golo Kanté en mi equipo y, de repente, lo tengo aquí. Y tengo amistad con Olivier Giroud", comentó Tuchel.

Y añadió: "Tengo una imagen muy clara porque siempre he seguido la Premier League, incluso cuando entrenaba en Dortmund o en París. Así que sé de lo que estos jugadores son capaces. Encontrarte a alguien como Azpilicueta en tu oficina es genial porque, al fin y al cabo, yo también soy aficionado al fútbol desde siempre".

Además, también desveló una conversación con Pulisic: "Y Christian Pulisic, desde luego, sé de lo que es capaz. Es un gran jugador y era insusto no ponerle de titular. Le dije: 'Solo se debe a que sé lo que puedes aportar porque te conozco, no sé lo que otros pueden aportar desde el banquillo, pero tú eres un jugador que puede ser titular y también cambiar las cosas entrando desde el banquillo'. Lo hizo genial y en el descuento me dijo: 'Hey, entrenador. Has pronunciado mal el nombre de Azpi'. Y me ayudó con eso...".