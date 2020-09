Peligra el Granada-Athletic por un desencuentro entre LaLiga y la RFEF

El duelo entre el Granada y el Athletic que dará comienzo a la temporada 2020-21 en la Liga está en peligro. 'Marca' asegura que la RFEF no está de acuerdo con que el encuentro tenga lugar un viernes. LaLiga lo programó así porque entendió que, al no haber público, no habría problema.

Pero la Federación sigue pensando que no debería tener lugar ningún encuentro ni en viernes ni en lunes. Su argumento es una sentencia de lo Mercantil que así lo acredita. El de la patronal es una medida cautelar. ¿Quién tiene razón entonces? El juicio es el 6 de octubre.

Este proceso dará a conocer cuál de las dos instituciones tiene realmente competencias para decidir cómo y cuándo se disputan los duelos. Dependiendo de quién salga ganando, habrá fútbol los lunes y los viernes o solo los sábados y los domingos.

El problema está en que el Granada-Athletic es este mismo viernes y, para entonces, todavía no habrá fallo. De ahí que el problema sea tan grave: la RFEF no cree que deba jugarse y LaLiga tiene claro que sí. Mientras, ambos equipos se preparan con normalidad.

¿Y qué dice el Consejo Superior de Deportes de todo esto? 'Mundo Deportivo' asegura que su parecer se resume en las siguientes palabras: "Nadie nos ha comunicado nada al respecto". Javier Tebas y Luis Rubiales tendrán que buscarle solución a este conflicto.