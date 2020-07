Pepe Mel confesó que "es difícil" que siga en Las Palmas

¿Debe Pepe Mel seguir siendo el entrenador de Las Palmas? El equipo tiene la permanencia virtual y no ha completado una mala temporada, pero hay dudas en la directiva. El propio entrenador fue quien las sacó a la luz cuando le preguntaron en rueda de prensa tras la victoria ante el Mirandés.

"A día de hoy, es difícil (que siga). Yo quiero escuchar a la UD Las Palmas. Para mí, lo importante es el proyecto deportivo del club. No puedo hablar de una noticia que ni yo la sé. Sería magnífico la semana que viene (sobre cuándo empezar a hablar)", desveló.

"Mi futuro está igual que hace un mes. No hay plazos, no hay nada. No oculto nada. Los tiempos los marca el club, cuando lo crea conveniente, tendremos que hablar. El 20, jugamos contra el Extremadura, y el 21 de julio, estaré con mi familia en Sevilla. Entreno y el lunes próximo me marcho", añadió.

"El año pasado, renové justo antes de irme de vacaciones. Aquí entran muchos factores y uno de ellos es que tendrán que hablar conmigo para saber cuál es el proyecto porque igual es a mí al que no le interesa el proyecto del año que viene", dijo además.