Peligra la Eurocopa para Milik

Nadie es intocable, y así se lo ha hecho saber Zbigniew Boniek, presidente de la Federación Polaca de Fútbol. Quien no juegue no debería ir convocado. Y ahora mismo Milik está en la encrucijada.

No cuenta para Gattuso en el Nápoles, y su salida del club partenopeo se ha atascado. Esta advertencia de Boniek no hace sino añadir más presión al delantero polaco.

Cuestionado por él en 'Radio Kiss Kiss Naponli', Boniek fue tajante. "¿Cómo va a ir a la Eurocopa? ¿A hacer qué? Si no juegas durante nueve meses es como volver de una lesión", contestó.

Además, se puso del lado del club italiano en el problema. "Leí la entrevista con su agente en 'AS', no quiero intervenir pero me asombra esto y entiendo al Nápoles", expuso.

"El club ha ayudado mucho a crecer al jugador, los agentes podrían negociar mejor la carta de salida, llegar al final del contrato siempre es algo malo, hay quien quiere especular y sacar dinero, muchas veces lo hacen los agentes", continuó.

"Si yo fuera su agente nunca le permitiría estar sin jugar. Siento rabia, porque es alguien que juega como respaldo de Lewandowski, tenemos en Polonia una capacidad de ataque muy fuerte, pero la selección nacional no puede funcionar si los jugadores no juegan en sus clubes", añadió el ex futbolista polaco.

Se especuló muy fuerte con su salida al Atleti en el mercado invernal (uno de sus históricos pretendientes), pero nunca se concretó, y esa puerta parece cerrada hasta nueva orden. Ahora Milik debe encontrar la forma de resolver el entuerto en el que él solo se ha metido.