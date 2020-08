Pellegrini acepta luchar por el regreso de Pedraza

Parece complicado pensar que Pedraza vaya a continuar en el Villarreal, el club propietario de sus derechos. El carrilero tiene muchas papeletas para marcharse y acabar con un contrato en tierras castellonenses al que solo le queda un año.

Después de que Pellegrini haya mostrado su beneplácito para el regreso del cordobés, la dirección deportiva espera lanzarse en los próximos días con una oferta que seduzca al Villarreal, donde parece que el jugador no tiene hueco.

Informa 'AS' de que el Betis no pretende llegar a los diez millones que exige el 'submarino amarillo'. La misma cantidad tenía el club andaluz en una opción de compra que vencía el 30 de junio, y no la hizo efectiva.

Pedraza no ha gozado de regularidad esta temporada, pero el Betis sigue siendo un buen reclamo para él. El jugador del Villarreal también cuenta con ofertas de la Premier League.